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14 Ara 2021 - 15:05

Masterchef Yarışmasında Burcu ve Dilara’nın Neden Kavga Ettiği Ortaya Çıktı! Burcu Yapım Tarafından Çekildi, Dilara Tek Kaldı! Saç Baş…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’in son bölümü dün akşam ekranlara geldi. Dün akşam ekranlara gelen son bölümde ise Burcu ve Dilara’nın kavga ettiği resmen gösterilmişti. Şeflerin bile ayıramadığı Masterchef yarışmacılarının neden kavga ettiği ise resmen ortaya çıktı! Burcu yapım tarafından yarışmadan çekildi, Dilara tek başına kaldı! Peki, neler oluyor?