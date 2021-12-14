- 14 Ara 2021 - 15:05 G: 14 Ara 2021 - 15:16

Masterchef Yarışmasında Burcu ve Dilara’nın Neden Kavga Ettiği Ortaya Çıktı! Burcu Yapım Tarafından Çekildi, Dilara Tek Kaldı! Saç Baş…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’in son bölümü dün akşam ekranlara geldi. Dün akşam ekranlara gelen son bölümde ise Burcu ve Dilara’nın kavga ettiği resmen gösterilmişti. Şeflerin bile ayıramadığı Masterchef yarışmacılarının neden kavga ettiği ise resmen ortaya çıktı! Burcu yapım tarafından yarışmadan çekildi, Dilara tek başına kaldı! Peki, neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasında Dilara ve Burcu arasında bir gerginliğin olduğu görülüyordu fakat ikili konu hakkında herhangi bir açıklama yapmamıştı. Dün akşam ekranlara gelen son bölümde ise en iyi güveci yapan isim Burcu olmuş ve Mavi takım kaptanlığını kazanmıştı. Takım kaptanlığını kazanan Burcu, şeflerden söz alarak; şok sözlere yer vermişti. Peki, ikili neden kavga etti?

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14 Ara 2021 - 15:05 Ankara- Yaşam

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