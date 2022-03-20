- 20 Mar 2022 - 23:37

Survivor Gökhan Keser'in Memleketi Merak Uyandırdı! Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Gökhan Keser’ın Memleketi…

Survivor All Star 2022 yarışmasının yarışmacı kadrosunun açıklanmasının ardından nefesler adeta tutuldu. İkinci kez Survivor Türkiye’de yarışacak olan ve yarışmanın geçmişteki popüler isimlerinden biri olan Gökhan Keser ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Survivor All Star 2022 yarışmasının yarışmacı kadrosunun açıklanmasının ardından nefesler adeta tutuldu. İkinci kez Survivor Türkiye’de yarışacak olan ve yarışmanın geçmişteki popüler isimlerinden biri olan Gökhan Keser ise, destekçilerinden tebrik mesajları almaya başladı. Bu gelişmelerin üzerine Gökhan Keser’i yakın markajına alan Survivor tutkunları, ünlü oyuncunun memleketine inanılmaz derecede şaşırdı! Peki, Survivor Gökhan Keser aslen nereli? Survivor Gökhan Keser kimdir, kaç yaşında? İşte, detaylar…


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20 Mar 2022 - 23:37 - Magazin

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