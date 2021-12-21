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21 Ara 2021 - 18:58

Esra Erol ve Müge Anlı'ya RTÜK’ten Şok Karar! Bundan Sonra Para Vermeden İzlemek Mümkün Olmayacak! Yeni Yeri Belli Oldu!

ATV ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Esra Erol iddialara göre yayından kaldırılıyor! RTÜK kısa bir süre önce Esra Erol gibi programlar için bir genelde yayınlamıştı. Şimdi ise para karşılığında izleneceği gündeme bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı’yla anlaşacağı da ortaya çıkarken; Esra Erol sevenleri ise büyük şoku resmen yaşadı! İşte merak edilen tüm detaylar…