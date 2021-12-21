- 21 Ara 2021 - 18:58

Esra Erol ve Müge Anlı'ya RTÜK’ten Şok Karar! Bundan Sonra Para Vermeden İzlemek Mümkün Olmayacak! Yeni Yeri Belli Oldu!

ATV ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Esra Erol iddialara göre yayından kaldırılıyor! RTÜK kısa bir süre önce Esra Erol gibi programlar için bir genelde yayınlamıştı. Şimdi ise para karşılığında izleneceği gündeme bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı’yla anlaşacağı da ortaya çıkarken; Esra Erol sevenleri ise büyük şoku resmen yaşadı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Sevilerek takip edilen Esra Erol, gündeme sık sık programında ele aldığı konularla düşüyordu ama bu sefer yayından kaldırılacağıyla gündeme geldi. Esra Erol sevenlerine büyük bir şok yaşatırken; sayılı günlerinin kaldığı da ortaya çıktı. Peki, Esra Erol’da programı neden ücretli oluyor?

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21 Ara 2021 - 18:58 Ankara- Yaşam

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