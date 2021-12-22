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22 Ara 2021 - 16:52

İzzet Altınmeşe Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan İnanmadı… Vefat Eden Oğlu Ali Murat Altunmeşe İle Yaşları Dikkat Çekti

Şimdilerde sanat dünyasının en çok dikkat çeken isimlerden biri olan İzzet Altınmeşe, müzikseverler tarafından merak ile takip edilmeye başlandı. Müzik ile ilgilendiği dönem boyunca ardında sayısız eser bırakan İzzet Altınmeşe ile ilgili detaylar haberimizde...