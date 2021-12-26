- 26 Ara 2021 - 21:51

Masterchef Yarışmasının Kazananı İfşa Edildi! Pazar Gecesi Gözyaşları Sel Olup Akacak! Öyle Bir İsim Potaya Gidiyor Ki, Seyirci Sinir Krizi Geçirdi!

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te kazananı ifşa edildi! Pazar gecesi gözyaşları sel olup resmen aktı! Öyle bir isim potaya gidiyor ki, seyircinin sinir krizi geçirmemesi mümkün değil. Peki, neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Kırmızı takım ve Mavi takımda bulunan isimler Antalya’da inanılmaz bir çalışma yürütmüşlerdi. Mavi takım ise yarışmanın kazanan takımı olmuştu. Kırmızı takım oyuncuları ise dokunulmazlık oyunu için çalışmalara başlamışlardı. Mehmet Şefin tabağını en iyi şekilde çıkaran Sergen ise dokunulmazlığı kazanmış ve Hasan potaya giden isim olmuştu. Şimdi ise yeni oyununun kazanın takımı resmen ortaya çıktı. Peki, neler oluyor?

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26 Ara 2021 - 21:51 Ankara- Yaşam

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