Masterchef Burcu’nun Ağzı, Yüzü, Çenesi A’dan Z’ye Her Yeri Estetik! Eski Halini Görenler Tanıyamıyor! “Katil Bebek Çaki” Yorumlar Gırla…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen yarışmada duruşuyla ve performansıyla binlerce kişiyi örnek olan en iyi kadın yarışmacılardan biri olarak gösterilen Burcu Önal, Masterchef yarışmasına geçtiğimiz yılda girmiştir. Yarışmacı Walison’a yardım ederek kendisinin elenmesine neden olan Burcu Önal, tam bir yıl sonra yeniden yarışmaya katılmıştır. Son 7’ye kalan ve adını duyuran Masterchef Burcu’nun eski hali ise ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

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