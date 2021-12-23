Masterchef Burcu’nun Ağzı, Yüzü, Çenesi A’dan Z’ye Her Yeri Estetik! Eski Halini Görenler Tanıyamıyor! “Katil Bebek Çaki” Yorumlar Gırla…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Burcu Önal’ın her yerinin estetik olduğu ortaya çıktı. Ağzı, yüzü hatta çenesine kadar A’dan Z’ye her yeri estetik olan başarılı ismin eski halini görenler tanıyamadı. Birçok takipçisi ise esprili yorumlarda bulunarak; “Katil bebek Çaki” yorumlarında bulundular. Peki, Burcu Önal’ın eski hali nasıldı?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen yarışmada duruşuyla ve performansıyla binlerce kişiyi örnek olan en iyi kadın yarışmacılardan biri olarak gösterilen Burcu Önal, Masterchef yarışmasına geçtiğimiz yılda girmiştir. Yarışmacı Walison’a yardım ederek kendisinin elenmesine neden olan Burcu Önal, tam bir yıl sonra yeniden yarışmaya katılmıştır. Son 7’ye kalan ve adını duyuran Masterchef Burcu’nun eski hali ise ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.