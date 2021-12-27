- 27 Ara 2021 - 13:31 G: 27 Ara 2021 - 13:47

Seren Serengil Ameliyat Masasından Nikah Masasına Oturdu! Sosyal Medya Sallanıyor, Evleniyor Mu? Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seren Serengil, kısa bir süre önce ameliyat masasından kalkmıştı ama iddialara göre nikah masasına oturdu! Sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşım “Evleniyor mu?” sorusunu getirdi. Gündeme bomba gibi düşen bir paylaşım yapan Seren Serengil, ağızları açık bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Geçtiğimiz günlerde Söylemezsem Olmaz programında yaşadığı sağlık sorunlarından çok etkilendiğini dile getirmişti. 50 yaşındaki Seren Serengil, 43,5 kiloya kadar düşmüştü. Aynı zamanda boyu da 4 santime yakın kısalmıştı. Zayıflamasını durdurmayan Seren Serengil, son çare olarak ameliyat olmuştu. Şimdi ise öyle bir paylaşım yaptı ki, sevenleri delirdi. Peki, neler oluyor?

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27 Ara 2021 - 13:31 Ankara- Yaşam

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