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27 Ara 2021 - 13:31

Seren Serengil Ameliyat Masasından Nikah Masasına Oturdu! Sosyal Medya Sallanıyor, Evleniyor Mu? Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seren Serengil, kısa bir süre önce ameliyat masasından kalkmıştı ama iddialara göre nikah masasına oturdu! Sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşım “Evleniyor mu?” sorusunu getirdi. Gündeme bomba gibi düşen bir paylaşım yapan Seren Serengil, ağızları açık bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…