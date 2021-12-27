Seren Serengil Ameliyat Masasından Nikah Masasına Oturdu! Sosyal Medya Sallanıyor, Evleniyor Mu? Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seren Serengil, kısa bir süre önce ameliyat masasından kalkmıştı ama iddialara göre nikah masasına oturdu! Sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşım “Evleniyor mu?” sorusunu getirdi. Gündeme bomba gibi düşen bir paylaşım yapan Seren Serengil, ağızları açık bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Geçtiğimiz günlerde Söylemezsem Olmaz programında yaşadığı sağlık sorunlarından çok etkilendiğini dile getirmişti. 50 yaşındaki Seren Serengil, 43,5 kiloya kadar düşmüştü. Aynı zamanda boyu da 4 santime yakın kısalmıştı. Zayıflamasını durdurmayan Seren Serengil, son çare olarak ameliyat olmuştu. Şimdi ise öyle bir paylaşım yaptı ki, sevenleri delirdi. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.