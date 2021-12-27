Herkesin özendiği meslek erbaplarından biri olan bankacılık, 2022 yılında beklemediği bir zam almaya hazırlanıyor. Asgari ücretin artışından itibaren çok daha iyi şartlarda bankacılar, şimdilerde herkesi cezbeden meslek grupları arasına girmeyi başarıyor. Öte yandan bankacıların yüksek mertebelerinden biri olan banka müdürlüğü için kişilerin taşıması gereken bazı şartlar bulunuyor! Peki, bankacı maaşları 2022 ne kadar? Banka çalışanları ne kadar maaş alıyor? Banka müdürü nasıl olunur? İşte, detaylar…



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