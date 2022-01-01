Masterchef’te Nikah Töreni! Sadece 5 Bölüm Kaldı! Sergen Damatlık, Dilara Gelinlik… Şampiyon Olamadılar Ama Aşkı Masterchef’te Buldular!
TV8 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masterchef’te iddialara göre nikah töreni düzenlenecek! Sadece 4 – 5 bölüm sonra finale daha çok yaklaşacağı bilinen Masterchef yarışmasında Sergen damatlık giyerken; Dilara’nın ise gelinlik giyeceği gündeme bomba gibi düştü. Şampiyon olamadılar ama aşkı resmen Masterchef’te buldular! Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef’te Dilara ve Sergen’in sevgili olduğu yönünde iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü. İkilinin Batman çekimleri sırasında yakınlaştıkları iddia edilirken; sarmaş dolaş görüntüledikleri de konuşulmuştu! Peki, şimdi ikili evleniyor mu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.