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01 Oca 2022 - 10:58

Masterchef’te Nikah Töreni! Sadece 5 Bölüm Kaldı! Sergen Damatlık, Dilara Gelinlik… Şampiyon Olamadılar Ama Aşkı Masterchef’te Buldular!

TV8 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masterchef’te iddialara göre nikah töreni düzenlenecek! Sadece 4 – 5 bölüm sonra finale daha çok yaklaşacağı bilinen Masterchef yarışmasında Sergen damatlık giyerken; Dilara’nın ise gelinlik giyeceği gündeme bomba gibi düştü. Şampiyon olamadılar ama aşkı resmen Masterchef’te buldular! Peki, neler oluyor?