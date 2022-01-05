Cem Yılmaz'ın Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında, Duyan Şaştı Kaldı! Eski Sevgilisi Seranay Sarıkaya İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Şimdilerde Netflix platformundan yayınlanan son gösterisi ile gündemlerden düşmeyen ünlü komedyen Cem Yılmaz, hakkındaki eleştirilere yanıt verdi. Konuyla ilgili eleştirileri tiye alan bir tweet atan Cem Yılmaz ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Şimdilerde Netflix platformundan yayınlanan son gösterisi ile gündemlerden düşmeyen ünlü komedyen Cem Yılmaz, hakkındaki eleştirilere yanıt verdi. Konuyla ilgili eleştirileri tiye alan bir tweet atan Cem Yılmaz, magazin takipçilerinin yakın markajına aldığı isimler arasındaki yerini çoktan aldı! Peki, Cem Yılmaz kaç yaşında? Cem Yılmaz kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
05 Oca 2022 - 23:26 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.