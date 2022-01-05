- 05 Oca 2022 - 23:26

Cem Yılmaz'ın Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında, Duyan Şaştı Kaldı! Eski Sevgilisi Seranay Sarıkaya İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer

Şimdilerde Netflix platformundan yayınlanan son gösterisi ile gündemlerden düşmeyen ünlü komedyen Cem Yılmaz, hakkındaki eleştirilere yanıt verdi. Konuyla ilgili eleştirileri tiye alan bir tweet atan Cem Yılmaz ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Şimdilerde Netflix platformundan yayınlanan son gösterisi ile gündemlerden düşmeyen ünlü komedyen Cem Yılmaz, hakkındaki eleştirilere yanıt verdi. Konuyla ilgili eleştirileri tiye alan bir tweet atan Cem Yılmaz, magazin takipçilerinin yakın markajına aldığı isimler arasındaki yerini çoktan aldı! Peki, Cem Yılmaz kaç yaşında? Cem Yılmaz kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar…


Detaylar diğer sayfada!

05 Oca 2022 - 23:26 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Demet Özdemir Cayır Cayır Yaktı! Kırmızıları Giydi, İçine Hiçbir Şey Giymedi! Nefesler Kesildi, “Ateşli” Yorumlar Arka Arkaya… “Kaybettiğine Dön Bak!” mask
Demet Özdemir Cayır Cayır Yaktı! Kırmızıları Giydi, İçine Hiçbir Şey Giymedi! Nefesler Kesildi, “Ateşli” Yorumlar Arka Arkaya… “Kaybettiğine Dön Bak!”
İrem Helvacıoğlu Güzelliğiyle Büyüledi! Fiziğini, İncecik Belini Kanıtladı! Bakanların Nefesleri Kesildi, Instagram Sallandı! “Yandık Be Kadın”” mask
İrem Helvacıoğlu Güzelliğiyle Büyüledi! Fiziğini, İncecik Belini Kanıtladı! Bakanların Nefesleri Kesildi, Instagram Sallandı! “Yandık Be Kadın””
Yargı Dizisinin Ceylin’i Eski Haliyle Şok Etti! Pınar Deniz’in O Fotoğrafını Görenlerin Şaştı Kaldı! “Sanki Kardeşi Gibi!” mask
Yargı Dizisinin Ceylin’i Eski Haliyle Şok Etti! Pınar Deniz’in O Fotoğrafını Görenlerin Şaştı Kaldı! “Sanki Kardeşi Gibi!”
Masterchef’te Koronavirüs Şoku! O Şef Yarışmaya Hasta Hasta Katılmış, Görenler Duyanlar Şaştı Kaldı! Tüm Çekimler Durdu, Şampiyon İptal! mask
Masterchef’te Koronavirüs Şoku! O Şef Yarışmaya Hasta Hasta Katılmış, Görenler Duyanlar Şaştı Kaldı! Tüm Çekimler Durdu, Şampiyon İptal!
Survivor Mert Öcal Gitmeden Aşk Bombasını Patlattı! Evrim Keklik’le Anılmıştı; Öyle Bir Şey Dedi Ki… Yarışma Başlamadan Önce mask
Survivor Mert Öcal Gitmeden Aşk Bombasını Patlattı! Evrim Keklik’le Anılmıştı; Öyle Bir Şey Dedi Ki… Yarışma Başlamadan Önce
Kırmızı Oda Dizisi Final Mi Yaptı? Ekranlara Gelmeyeceği Bizzat Acun Ilıcalı Tarafından Açıklandı! Seyirci Çıldırdı, Son Karar Verildi! mask
Kırmızı Oda Dizisi Final Mi Yaptı? Ekranlara Gelmeyeceği Bizzat Acun Ilıcalı Tarafından Açıklandı! Seyirci Çıldırdı, Son Karar Verildi!
Survivor'da Acun Ilıcalı’nın Turabi Bombası 1 Ay Sonra Patlıyacak! Açıklama 9 Şiddetinde Deprem Yarattı! Survivor Turabi All Star’a Katılıyor mu? mask
Survivor'da Acun Ilıcalı’nın Turabi Bombası 1 Ay Sonra Patlıyacak! Açıklama 9 Şiddetinde Deprem Yarattı! Survivor Turabi All Star’a Katılıyor mu?
Alişan’ın Eşi Buse Varol Sarışın Oldu! Son Hali Milyonlar İkiye Böldü! Herkesten Aynı Ses Çıkıyor! “İyice Değiştin Buse” mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol Sarışın Oldu! Son Hali Milyonlar İkiye Böldü! Herkesten Aynı Ses Çıkıyor! “İyice Değiştin Buse”
Müge Anlı Vasiyetini Açıklayıp Herkesi Ağlatmıştı! Şimdi de Mezar Yeri Ortaya Çıktı! Tam Tamına 17 Yıl Önce… “Yok Artık” Boş Mezar... mask
Müge Anlı Vasiyetini Açıklayıp Herkesi Ağlatmıştı! Şimdi de Mezar Yeri Ortaya Çıktı! Tam Tamına 17 Yıl Önce… “Yok Artık” Boş Mezar...
Masterchef’in Üçüncü Finalisti Belli Oldu! Seyirci Televizyonu Kıracak, Karakolluk Olacak! Mehmet Şefle Akraba Olduğu Konuşuluyordu… mask
Masterchef’in Üçüncü Finalisti Belli Oldu! Seyirci Televizyonu Kıracak, Karakolluk Olacak! Mehmet Şefle Akraba Olduğu Konuşuluyordu…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara'da servis ücretleri 2022 ne kadar oldu? Ankara Okul servis ücretlerine zam mı geldi? Okul servisi en kısa ve en uzak mesafe ne kadar? mask
Ankara'da servis ücretleri 2022 ne kadar oldu? Ankara Okul servis ücretlerine zam mı geldi? Okul servisi en kısa ve en uzak mesafe ne kadar?
Demet Özdemir Cayır Cayır Yaktı! Kırmızıları Giydi, İçine Hiçbir Şey Giymedi! Nefesler Kesildi, “Ateşli” Yorumlar Arka Arkaya… “Kaybettiğine Dön Bak!” mask
Demet Özdemir Cayır Cayır Yaktı! Kırmızıları Giydi, İçine Hiçbir Şey Giymedi! Nefesler Kesildi, “Ateşli” Yorumlar Arka Arkaya… “Kaybettiğine Dön Bak!”
Masterchef Dilara’nın Tabağı Çalıntı Çıktı! Şefler Diskalifiye Kararını Verdi, Ceket Giyemeden Üzeri Çizildi! “Hak Ettiğin Yerdesin!” mask
Masterchef Dilara’nın Tabağı Çalıntı Çıktı! Şefler Diskalifiye Kararını Verdi, Ceket Giyemeden Üzeri Çizildi! “Hak Ettiğin Yerdesin!”
Tarım Kredi Market Zamlara İnat Resti Çekti! BİM Marketle Yarışa Girdi! 5 Kiloluk Un Bile… Tarih Böylesini İlk Kez Görüyor! mask
Tarım Kredi Market Zamlara İnat Resti Çekti! BİM Marketle Yarışa Girdi! 5 Kiloluk Un Bile… Tarih Böylesini İlk Kez Görüyor!
Hangi Burç Kahve Düşkünüdür? İşte Kahveyi ve Çayı Seven Burçlar… mask
Hangi Burç Kahve Düşkünüdür? İşte Kahveyi ve Çayı Seven Burçlar…
Hangi Burç Nasıl Tavlanır, Aşık Edilir? İşte Yaşça Büyük Burçları Kolayca Etkiliyen O Burçlar... mask
Hangi Burç Nasıl Tavlanır, Aşık Edilir? İşte Yaşça Büyük Burçları Kolayca Etkiliyen O Burçlar...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status