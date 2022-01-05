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05 Oca 2022 - 23:26

Cem Yılmaz'ın Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında, Duyan Şaştı Kaldı! Eski Sevgilisi Seranay Sarıkaya İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer

Şimdilerde Netflix platformundan yayınlanan son gösterisi ile gündemlerden düşmeyen ünlü komedyen Cem Yılmaz, hakkındaki eleştirilere yanıt verdi. Konuyla ilgili eleştirileri tiye alan bir tweet atan Cem Yılmaz ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...