Hangi Market Ucuz Merak Uyandırdı! İşte Migros Market Mi Daha Ucuz Tarım Kredi Market mi?
Bilindiği gibi ülkemizde, birçok market ürünü dolar bazında raflara dizilerek fiyatlandırılıyor. Zira market raflarında yer alan birçok ürün, ithalat kalemi olarak hesaplanıyor ve ithal edilen her bir üründe de dolar kuru dolayısıyla zamlar ortaya çıkabiliyor. Sizde Migros ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin fiyatlarını merak ediyorsanız işte size detaylar...
Bilindiği gibi ülkemizde, birçok market ürünü dolar bazında raflara dizilerek fiyatlandırılıyor. Zira market raflarında yer alan birçok ürün, ithalat kalemi olarak hesaplanıyor ve ithal edilen her bir üründe de dolar kuru dolayısıyla zamlar ortaya çıkabiliyor. 2021 yılının son çeyreğinde ülkemizde ciddi oranlarda döviz kurlarında artış yaşanması ile birlikte başta benzin olmak üzere birçok alanda zamlar kendisini göstermeye başlamıştı.
Artan dolar kuru ile birlikte market ürünlerine de peş peşe zamların gelmesi ile birlikte, vatandaşlar da marketlerdeki fiyatları kıyaslamaya başladı. Bu noktada birçok vatandaş özellikle de Migros ile Tarım Kredi Kooperatifleri (TKK) raflarında yer alan ürünlerin fiyatlarını kıyaslamaya başladı… Peki Migros fiyatları mı daha ucuz, yoksa TKK ürün fiyatları mı daha ucuz? İşte tüm detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
23 Oca 2022 - 19:41 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.