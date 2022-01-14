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14 Oca 2022 - 14:58

Kuruluş Osman Dizisi Tarihe Karıştı! Acı Haber Geldi, Milyonlar Yıkıldı! Twitter Sallanıyor, ATV’den Kan Çeken Karar! “Yok Artık!”

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kuruluş Osman’dan kötü haber geldi. Sette yaşanan skandal bir sorun, çekimlerin durdurulmasına neden oldu. Aynı zamanda ATV dizilerinin ikisinde de büyük bir olayın yaşandığı çıktı ve dizinin çekimleri ileri tarihe atıldı! Peki, neler oluyor?