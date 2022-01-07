Hadise İçine Hiçbir Şey Giymeyince Olay Çıktı! Sırtıyla Milyonları Büyüledi, Nefesleri Kesti! Instagram’da “Ateşli” Yorumlar Arka Arkaya…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise, içine iç çamaşırı giymeyince; resmen olay çıktı! Sırt dekoltesiyle milyonları büyüleyen başarılı isim, nefesleri de kesti. Instagram’da binlerce “Ateş” emojisi alan Hadise’nin güzelliği ise gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…
Geçtiğimiz aylarda kendi markasını oluşturan Hadise, sosyal medyadan ise bunu duyurmuştu. Kendi markası için adeta bir süper model gibi çalışan Hadise, çekimlerde bulunmuştu. Fiziğini saran ve çok güzel kıyafetleriyle nefesleri kesen Hadise, şimdi ise büyük bir markanın kıyafetini giyerek; nefesleri kesti. Derin sırt dekoltesi ve midi boy elbisesiyle “Yok artık” dedirtti!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.