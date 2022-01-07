- 07 Oca 2022 - 10:59 G: 07 Oca 2022 - 11:04

Hadise İçine Hiçbir Şey Giymeyince Olay Çıktı! Sırtıyla Milyonları Büyüledi, Nefesleri Kesti! Instagram’da “Ateşli” Yorumlar Arka Arkaya…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise, içine iç çamaşırı giymeyince; resmen olay çıktı! Sırt dekoltesiyle milyonları büyüleyen başarılı isim, nefesleri de kesti. Instagram’da binlerce “Ateş” emojisi alan Hadise’nin güzelliği ise gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…

Geçtiğimiz aylarda kendi markasını oluşturan Hadise, sosyal medyadan ise bunu duyurmuştu. Kendi markası için adeta bir süper model gibi çalışan Hadise, çekimlerde bulunmuştu. Fiziğini saran ve çok güzel kıyafetleriyle nefesleri kesen Hadise, şimdi ise büyük bir markanın kıyafetini giyerek; nefesleri kesti. Derin sırt dekoltesi ve midi boy elbisesiyle “Yok artık” dedirtti!

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07 Oca 2022 - 10:59 Ankara- Yaşam

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