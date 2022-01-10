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10 Oca 2022 - 19:38

Survivor Batuhan’dan Acı Veren Şok Haber! Öyle Bir Şey Yaşamış Ki, Söylerken Boğazı Düğümlendi! Görenlerin Gözlerinden Yaşlar Dökülüyor! Meğer…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star yarışmacısı Batuhan Karacakaya, hüngür hüngür ağlattı! Yıkımı olan olayı açıklayan isim hayatının o gün durduğunu da açıkladı. Yarışmaya gitmeden önce şok sözlere yer veren Batuhan Karacakaya, sevenlerini üzdü! İşte merak edilen tüm detaylar…