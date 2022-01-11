Ankara Öğrenci Kartı Nasıl Çıkarılır? Ankara Öğrenci Kartı Nasıl Alınır? Ankara Öğrenci Kartı Kaç Biniş Hakkı Var?
Başkent Ankara’da yaşayan öğrencilerin sıklıkla kullandığı EGO öğrenci abonman kartları, geçtiğimiz günlerde gelen 2022 yılı toplu ulaşım zammı ile birlikte yeniden belirlenmiş bulunuyor. Aktarmasız olarak kullanılan EGO öğrenci abonman kartları ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Başkent Ankara’da yaşayan öğrencilerin sıklıkla kullandığı EGO öğrenci abonman kartları, geçtiğimiz günlerde gelen 2022 yılı toplu ulaşım zammı ile birlikte yeniden belirlenmiş bulunuyor. Aktarmasız olarak kullanılan EGO öğrenci abonman kartları, biniş sayısını da güncellemiş bulunuyor. Öte yandan Ankara’da kullanılan EGO öğrenci abonman kartının alınması için birtakım şartlar bulunuyor. Peki, Ankara öğrenci kartı nasıl çıkarılır? Ankara öğrenci kartı nasıl alınır? Ankara öğrenci kartı kaç biniş hakkı var? İşte, detaylar…
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11 Oca 2022 - 16:31 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.