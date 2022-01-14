- 14 Oca 2022 - 00:25

Ajda Pekkan'nın Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında, Duyan Şaştı Kaldı! Hakan Altun İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer   

Müziğin devleşmiş isimlerinden biri olan Ajda Pekkan, şimdilerde hakkında çıkan aşk dedikoduları ile gündemlerden düşmemeye başladı. Geçtiğimiz aylarda meslektaşı Hakan Altun ile adı aşk dedikodularına karışan Ajda Pekkan ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Müziğin devleşmiş isimlerinden biri olan Ajda Pekkan, şimdilerde hakkında çıkan aşk dedikoduları ile gündemlerden düşmemeye başladı. Geçtiğimiz aylarda meslektaşı Hakan Altun ile adı aşk dedikodularına karışan Ajda Pekkan, o konuyla ilgili ilk kez konuştu. Söyledikleri ile herkesi şoke eden Ajda Pekkan’ın o itirafı ünlü ismin yaşını akıllara getirdi! Peki, Ajda Pekkan kaç yaşında? Ajda Pekkan kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar…


Detaylar diğer sayfada!

14 Oca 2022 - 00:25 - Magazin

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