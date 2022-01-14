Ajda Pekkan'nın Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında, Duyan Şaştı Kaldı! Hakan Altun İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Müziğin devleşmiş isimlerinden biri olan Ajda Pekkan, şimdilerde hakkında çıkan aşk dedikoduları ile gündemlerden düşmemeye başladı. Geçtiğimiz aylarda meslektaşı Hakan Altun ile adı aşk dedikodularına karışan Ajda Pekkan ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Müziğin devleşmiş isimlerinden biri olan Ajda Pekkan, şimdilerde hakkında çıkan aşk dedikoduları ile gündemlerden düşmemeye başladı. Geçtiğimiz aylarda meslektaşı Hakan Altun ile adı aşk dedikodularına karışan Ajda Pekkan, o konuyla ilgili ilk kez konuştu. Söyledikleri ile herkesi şoke eden Ajda Pekkan’ın o itirafı ünlü ismin yaşını akıllara getirdi! Peki, Ajda Pekkan kaç yaşında? Ajda Pekkan kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar…
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14 Oca 2022 - 00:25 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.