Ivana Sert Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Sezer Dermenci Tatlıses İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Şimdilerde yeni bir evlilik yapmış olan Ivana Sert, herkesi kendisine hayran bırakan fiziği ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Sezer Dermenci ile dünya evine giren Ivana Sert ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Şimdilerde yeni bir evlilik yapmış olan Ivana Sert, herkesi kendisine hayran bırakan fiziği ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Sezer Dermenci ile dünya evine giren Ivana Sert, şimdilerde yaşı ile herkesi hayrete düşüren isimlerden biri oluyor. Peki, Ivana Sert kaç yaşında? Ivana Sert kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
12 Oca 2022 - 14:26 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.