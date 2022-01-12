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12 Oca 2022 - 14:26

Ivana Sert Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Sezer Dermenci Tatlıses İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer

Şimdilerde yeni bir evlilik yapmış olan Ivana Sert, herkesi kendisine hayran bırakan fiziği ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Sezer Dermenci ile dünya evine giren Ivana Sert ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...