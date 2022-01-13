Seren Serengil ve Ebru Gündeş Arasında Sular Durulmadı! Eski Eşiyle Boşanma Nedeni Ortaya Çıktı! Meğer Ebru Gündeş…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Ebru Gündeş ve Seren Serengil, şok bir ifadede yer aldı! Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise “Aralarında sular durulmadı” yorumlarına neden oldu. Seren Serengil’in doludizgin aşk yaşadığı Yaşar İpek’le boşanma nedeni ortaya çıkarken; meğer Ebru Gündeş…
Kısa bir süre önce Yaşar İpek ve Ebru Gündeş arasındaki bir aşk skandalı patlamıştı. Yaşar İpek ise “Ben sadece 3 ya da 4 kez gördüm! O da sahnede” yorumlarında bulunarak; Ebru Gündeş’le aşk yaşamadığını duyurmuştu. Bu sözlerden sonra gözler Seren Serengil’e çevrilmişti. Şimdi ise Seren Serengil’in ve Yaşar İpek’in çok yakını olan Seyhan Soylu skandal bir iddiaya yer verdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.