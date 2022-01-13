Seren Serengil ve Ebru Gündeş Arasında Sular Durulmadı! Eski Eşiyle Boşanma Nedeni Ortaya Çıktı! Meğer Ebru Gündeş…

Kısa bir süre önce Yaşar İpek ve Ebru Gündeş arasındaki bir aşk skandalı patlamıştı. Yaşar İpek ise “Ben sadece 3 ya da 4 kez gördüm! O da sahnede” yorumlarında bulunarak; Ebru Gündeş’le aşk yaşamadığını duyurmuştu. Bu sözlerden sonra gözler Seren Serengil’e çevrilmişti. Şimdi ise Seren Serengil’in ve Yaşar İpek’in çok yakını olan Seyhan Soylu skandal bir iddiaya yer verdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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