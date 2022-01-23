Masterchef Dilara Acun Medya’yı İfşa Etti! Hayatı Bitti, Her Şeyi Anlatınca Sonu Geldi! Tüm Emekleri Çöp Oldu! Meğer Erkek Yarışmacılar...
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Dilara Başaran’dan skandal sözler arka arkaya geldi. Yarışma sonrasında öyle şeyler dedi ki, Acun Medya’nın jest olarak verdiği Masterchef önlüğünün geri alınacağı düşünüldü. Meğer Masterchef’te şefler…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü ise dün akşam ekranlara gelmişti. Tahsin ve Hasan arasında yaşanan çekişmeli rekabet gündeme bomba gibi düşmüştü. Hasan Biltekin ise en çok puan toplayan isim olmuştu ve yarışmada finalist olarak yükselmişti. Tahsin ise yarışmaya üçüncü olarak veda etmişti. Yarışmaya beşinci olarak veda eden Dilara Başaran ise yarışma sonrasında skandal sözlere yer verdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.