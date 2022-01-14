Mahmut Tuncer Estetik Mi Oldu Merak Uyandırdı! O Paylaşımı Görenler Gözlerine İnanmıyor! Bir Anda 30 Yaş Eksildi…
Müziğin sevilen isimlerinden biri olan Mahmut Tuncer, geçtiğimiz gün paylaştığı bir fotoğraf ile tüm sosyal medya kullanıcılarını şoke etti. Sosyal medya kullanıcılarının yanı sıra kızı Gizem’den de yorum alan Mahmut Tuncer'in estetik ameliyatları ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Müziğin sevilen isimlerinden biri olan Mahmut Tuncer, geçtiğimiz gün paylaştığı bir fotoğraf ile tüm sosyal medya kullanıcılarını şoke etti. Sosyal medya kullanıcılarının yanı sıra kızı Gizem’den de yorum alan Mahmut Tuncer, kızını dahi şaşırtmayı başardı. O fotoğrafta çok farklı gözüken Mahmut Tuncer’in o halleri ise, akla ilk olarak estetik yaptırıp, yaptırmadığını getirdi! Peki, Mahmut Tuncer estetik mi oldu? Mahmut Tuncer’de estetik var mı? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
14 Oca 2022 - 00:10 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.