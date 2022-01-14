- 14 Oca 2022 - 00:10

Mahmut Tuncer Estetik Mi Oldu Merak Uyandırdı! O Paylaşımı Görenler Gözlerine İnanmıyor! Bir Anda 30 Yaş Eksildi…

Müziğin sevilen isimlerinden biri olan Mahmut Tuncer, geçtiğimiz gün paylaştığı bir fotoğraf ile tüm sosyal medya kullanıcılarını şoke etti. Sosyal medya kullanıcılarının yanı sıra kızı Gizem’den de yorum alan Mahmut Tuncer'in estetik ameliyatları ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Müziğin sevilen isimlerinden biri olan Mahmut Tuncer, geçtiğimiz gün paylaştığı bir fotoğraf ile tüm sosyal medya kullanıcılarını şoke etti. Sosyal medya kullanıcılarının yanı sıra kızı Gizem’den de yorum alan Mahmut Tuncer, kızını dahi şaşırtmayı başardı. O fotoğrafta çok farklı gözüken Mahmut Tuncer’in o halleri ise, akla ilk olarak estetik yaptırıp, yaptırmadığını getirdi! Peki, Mahmut Tuncer estetik mi oldu? Mahmut Tuncer’de estetik var mı? İşte, detaylar…


Detaylar diğer sayfada!

14 Oca 2022 - 00:10 - Magazin

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