- 16 Oca 2022 - 12:51 G: 16 Oca 2022 - 15:40

Masumlar Apartmanı'yla İlgili İnanılmaz Olay! İzleyiciler Şok... Ezgi Mola Çok Zor Durumda! Öyle Bir An Gelecek Ki, İpler Kopacak! Neler Oluyor?

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı dizisinde şok bir iddia gündem oluşturdu. Milyonlarca kişiyi titreten bu olay ise Ezgi Mola için çok zor anların yaşanacağını gösterdi. Seyircilerin karşısına çıkacak o anların ise ipleri koparacağına dair birçok yorum geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Merve Dizdar, Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Melisa Şenolsun, Aslıhan Gürbüz gibi isimlerin yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümü geçtiğimiz haftalarda ekranlara gelmişti. Gülben’in tedavi olmak istemesi ve evlilik için adımlar atması ise seyirciden olumlu dönüşleri almasına neden olmuştu. Her bölümü ayrı bir heyecan veren dizisinin yeni bölümüyle ilgili skandal bir iddia gündeme bomba gibi düştü.

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16 Oca 2022 - 12:51 Ankara- Yaşam

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