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16 Oca 2022 - 12:51

Masumlar Apartmanı'yla İlgili İnanılmaz Olay! İzleyiciler Şok... Ezgi Mola Çok Zor Durumda! Öyle Bir An Gelecek Ki, İpler Kopacak! Neler Oluyor?

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı dizisinde şok bir iddia gündem oluşturdu. Milyonlarca kişiyi titreten bu olay ise Ezgi Mola için çok zor anların yaşanacağını gösterdi. Seyircilerin karşısına çıkacak o anların ise ipleri koparacağına dair birçok yorum geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…