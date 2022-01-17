Emrivaki tavırlarının ve planlarının yanı sıra emir vererek konuşan burçlar, her zaman çevrelerindeki insanları kırmaktan asla geri durmuyor. Tavırları ve konuşmalarıyla çevrelerindeki kişileri kıran o burçların iletişim yeteneğinin gelişmiş olması ise, herkesi şaşırtıyor. Ancak o burçların emir vererek konuşmaları iyi iletişim kuramadıklarından değil, liderlik dürtülerinden ve egolarından kaynaklanıyor. Öte yandan lütfen demeyi bilmeyen ve herkese emir vererek konuşan o burçları görenler ise, şaşkınlığını asla gizleyemiyor! Peki, hangi burç emir vererek konuşur? İşte “lütfen” demeyi bilmeyen burçlar…



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