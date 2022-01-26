- 26 Oca 2022 - 21:45 G: 26 Oca 2022 - 21:46

En Uğursuz Burçlar Hangisidir? İşte Uğursuzluğu Üzerine Yapışmış O Burçlar...

Her burç, her dönem çok şanslı anlar yaşamıyor. Şanslı dönemleri olduğu gibi şanssız dönemleri de olan burçlar, bu sene itibariyle belli olmuş bulunuyor. Önlem almazlarsa uğursuzluklarını adeta çevrelerindeki herkese bulaştıracak olan o burçlar ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Her burç, her dönem çok şanslı anlar yaşamıyor. Şanslı dönemleri olduğu gibi şanssız dönemleri de olan burçlar, bu sene itibariyle belli olmuş bulunuyor. Önlem almazlarsa uğursuzluklarını adeta çevrelerindeki herkese bulaştıracak olan o burçlar ise, astroloji tutkunlarını adeta hayrete düşürüyor! Peki, en uğursuz burçlar hangisidir? İşte yanına geldiğinde işini bozan o burçlar...

26 Oca 2022 - 21:45 - Burç Haberleri

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