Açık Saçık Giyinmeyi Seven Burçlar Hangisidir? İşte Dekolteyi Abartan O Burçlar...
Bazı burçlar var ki, ne kıştan ne de yazdan anlamıyor ve her mevsim incecik giyinip, kendisini sokağa atıyor. Sizde dondurucu kış soğuğunda incecik giyinen burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her burcun insanı aynı mevsimin insanı olmuyor. Bazı burcun insanları kelimenin tam anlamıyla kış insanı iken; bazı burcun insanları kelimenin tam anlamıyla yaz insanı oluyor. Ancak, bazı burçlar var ki, ne kıştan ne de yazdan anlamıyor ve her mevsim incecik giyinip, kendisini sokağa atıyor! Peki, Dekolteden Vazgeçemeyen Burçlar Hangisidir? İşte Mini Değil, Süper Mini Giyinen O Burçlar...
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14 Haz 2022 - 11:35 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.