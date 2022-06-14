- 14 Haz 2022 - 11:35

Açık Saçık Giyinmeyi Seven Burçlar Hangisidir? İşte Dekolteyi Abartan O Burçlar...

Bazı burçlar var ki, ne kıştan ne de yazdan anlamıyor ve her mevsim incecik giyinip, kendisini sokağa atıyor. Sizde dondurucu kış soğuğunda incecik giyinen burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Her burcun insanı aynı mevsimin insanı olmuyor. Bazı burcun insanları kelimenin tam anlamıyla kış insanı iken; bazı burcun insanları kelimenin tam anlamıyla yaz insanı oluyor. Ancak, bazı burçlar var ki, ne kıştan ne de yazdan anlamıyor ve her mevsim incecik giyinip, kendisini sokağa atıyor! Peki, Dekolteden Vazgeçemeyen Burçlar Hangisidir? İşte Mini Değil, Süper Mini Giyinen O Burçlar...


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14 Haz 2022 - 11:35 - Burç Haberleri

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