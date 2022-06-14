Açık Saçık Giyinmeyi Seven Burçlar Hangisidir? İşte Dekolteyi Abartan O Burçlar...

Her burcun insanı aynı mevsimin insanı olmuyor. Bazı burcun insanları kelimenin tam anlamıyla kış insanı iken; bazı burcun insanları kelimenin tam anlamıyla yaz insanı oluyor. Ancak, bazı burçlar var ki, ne kıştan ne de yazdan anlamıyor ve her mevsim incecik giyinip, kendisini sokağa atıyor! Peki, Dekolteden Vazgeçemeyen Burçlar Hangisidir? İşte Mini Değil, Süper Mini Giyinen O Burçlar...



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