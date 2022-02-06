Anasayfa/

Foto Galeri/

06 Şub 2022 - 23:28

Yargı Oyuncusundan Yürek Sızlatan Sözler! Daha Fazla Konuşmadı, Boğazı Düğümlendi! Açıklaması Derinden Üzdü!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’da yer alan Eren Komiser, gündeme bomba gibi düştü. Kahreden açıklamalarda bulunan Uğur Aslan, sözlerine devam bile edemedi. Boğazlarda düğüm yaratan isim, şok etkisi yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…