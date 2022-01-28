Survivor Yasin’e Diskalifiye Şoku! İpler İnceldiği Yerden Koptu; Acun Ilıcalı Kararını Duyurdu! “Sonunda Kurtulduk” Neler Oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında tüm heyecan kaldığı yerden devam ediyordu. Ekranlara gelen son bölümde ise bir ismin yarışmaya veda ettiği görülmüştü. Yarışmada bulunan Ayşıl, hayranlarına ve yarışmaya veda ederken; yeni bölüm fragmanı ise her şeyi darmaduman etti. Batuhan ve Mert arasında çıkan gerginliğin yanı sıra Yasin’in son durumu ağızları açık bıraktı.

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