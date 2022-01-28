Survivor Yasin’e Diskalifiye Şoku! İpler İnceldiği Yerden Koptu; Acun Ilıcalı Kararını Duyurdu! “Sonunda Kurtulduk” Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Yasin’in diskalifiye edileceğine dair yorumlar arka arkaya geldi. İpler inceldiği yerden koparılırken; Acun Ilıcalı’nın kararı ise dengeleri komple değiştirdi. Sevenlerini delirten bu durum ise sevmeyenlerinden ise “Sonunda kurtulduk” yorumlarını aldı. İşte ağızları açık bırakan şok edici olay!
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında tüm heyecan kaldığı yerden devam ediyordu. Ekranlara gelen son bölümde ise bir ismin yarışmaya veda ettiği görülmüştü. Yarışmada bulunan Ayşıl, hayranlarına ve yarışmaya veda ederken; yeni bölüm fragmanı ise her şeyi darmaduman etti. Batuhan ve Mert arasında çıkan gerginliğin yanı sıra Yasin’in son durumu ağızları açık bıraktı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.