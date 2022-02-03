03 Şub 2022 - 21:18
Hande Erçel'in O Halini Görünce Şimdi Tanıdığınıza Sevineceksiniz! Görünce Kerem Bürsin Bile Şoka Girdi...Ağzı, Yüzü, Çenesi; Her Şeyi…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel’den hiç görülmemiş estetiksiz pozlar arka arkaya geldi. Ağzı, yüzü, çenesi; her şeyi bambaşka olan Hande Erçel’in o halini göreneler ise “Yok Artık” yorumlarında bulundu ve o fotoğraftaki ismin akrabası olabileceğini konuştu! İşte yıllar sonra ortaya çıkan o görsel…
Kısa bir süre önce Kerem Bürsin’le ayrıldığı konuşulan Hande Erçel’in ortaya çıkan estetiksiz fotoğrafı hayranlarının ağzını resmen açık bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
# hande erçel sosyal medya, hande erçel kimdir, hande erçel oynadığı diziler, hande erçel paylaşımları, hande erçel haberleri, Hande Erçel, Hande Erçel ve Kerem Bürsin sevgili mi, kerem bürsin sosyal medya, hande erçel son dakika, kerem bürsin hande erçel, hande erçel kaç yaşında, Kerem Bürsin, hande erçel magazin, hande erçel ınstagram, kerem bürsin ınstagram, kerem bürsin serkan, kerem bürsin kimdir, sen çal kapımı dizisi, hande erçel eda, hande erçel ve kerem bürsin paylaşımları, hande kerem
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.