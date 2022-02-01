ASKİ Ankara Su Kesintileri: 1 Şubat 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Ankara 1 Şubat 2022 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Her gün yayınlanan su kesintileri duyurularıyla başkentlileri önlem almaya davet eden ASKİ, bugün gerçekleştireceği su kesintilerini de başkentlilerin bilgisine sunmuş bulunuyor. Peki, ASKİ 1 Şubat Ankara’nın hangi mahallelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 1 Şubat Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta gelecek? İşte, Ankara su kesintileri...



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