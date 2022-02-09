Ankara Liseleri Arasında En İyisi Hangisidir? Ankara'daki Liseler Taban Puanları Hangi Aralıklardadır?

LGS’ye hazırlanan ve LGS sonuçlarını alan öğrenciler heyecanlı bir şekilde lise puanlarına bakmaktadır. Ankara’nın en iyi ve en nitelikli liselerinde eğitim görmek isteyen öğrenciler aylarca sınavdan yüksek puan alabilmek için emek verdiler. Yeterli puanı alan öğrenciler en iyi liseleri tercih ederek eğitimlerine başlamaktadırlar. Ankara lise eğitimi açısından fazlasıyla nitelikli liselere sahiptir. Ankara’nın en iyi liselerinin taban puanlarına ve yüzdelik dilimlerine bakarak en doğru tercih yapılabilir.