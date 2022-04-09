Oğlum Dizisi Hakkında Şok Eden Gerçek! Cinayetin Sır Perdesi Aralandı, Ortalık Karıştı! Oğlum Dizisi Gerçek Hikaye Mi, Uyarlama Mı?

Show TV ekranlarının yeni yapımlarından biri olan Oğlum dizisi, farklı hikayesi ile seyircisinin karşısına çıkmaya başladı. Etkileyici bir öykü ile seyircisini şimdiden ekran başına kilitlemeye başlayan Oğlum dizisi, televizyon izleyicisinin aklında pek çok soru oluşmasına da neden oldu. Öte yandan geçtiğimiz gün ikinci bölümü ile ekranlara gelen Oğlum dizisine dair tüm bilinmeyenler yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı! Peki, Oğlum dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? Oğlum dizisi bu akşam var mı, hangi gün oynayacak? İşte, detaylar…

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