Ata Demirer İğne İpliğe Döndü! Fit Halini Görenler Şaştı Kaldı! Kimse Gözlerine İnanmak İstemiyor! Tam Tamına 18 Kilo... İşte Mide Ameliyatı Açıklaması...
Bir süredir yeni bir proje hazırlığı içerisinde olduğu bilinen ünlü komedyen Ata Demirer, ortalarda görünmüyordu. Yeni haliyle geçtiğimiz gün ortalara çıkan Ata Demirer, verdiği o poz ile herkesi adeta şoke etti. Sizde sevilen sanatçı Ata Demirer'in son halini merak ediyorsanız işte size detaylar...
Bir süredir yeni bir proje hazırlığı içerisinde olduğu bilinen ünlü komedyen Ata Demirer, ortalarda görünmüyordu. Yeni haliyle geçtiğimiz gün ortalara çıkan Ata Demirer, verdiği o poz ile herkesi adeta şoke etti. Öte yandan Ata Demirer’in yeni halini gören hayranları ise, onu resmen tanıyamadı! Peki, ünlü komedyen Ata Demirel’in son hali nasıl? Ata Demirel şimdi ne yapıyor, nasıl bir değişim geçirdi? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
10 Nis 2022 - 21:12 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.