- 01 Mar 2022 - 21:21

Demet Özdemir’in Elbisesinin Fiyatı Şok Etti! Asgari Ücretliler Kafayı Yiyor; Sadece Ayakkabısı 6 Bin… “Oğuzhan Kaç Kurtul!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir, servet şovuyla sevenlerini şok etti. Sırt dekolteli ve neredeyse frikikli kıyafetine verdiği ücret; dengelerin değişmesine neden oldu! Asgari ücretliler ortaya çıkan fiyatlar karşısında kafayı yerken; sadece bir çift topuklu ayakkabısının 6 bin lira olduğu ortaya çıkınca, “Oğuzhan kaç kurtul” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Oğuzhan Koç, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde biricik aşkı Demet Özdemir’e evlenme teklifi etmişti. Evlenme teklifinden hemen önce Paris tatiline giden ikili, tatil dönüşünde ayrılmaya karar vermişti. Öyle ki, Demet Özdemir, Oğuzhan Koç’la olan ilişkisi hakkında “Bir daha asla olmaz” dediği iddia edilmişti. Kısa bir süre önce doğum gününü kutlayan Demet Özdemir, harcadığı parayla sinir krizine neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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01 Mar 2022 - 21:21 Ankara- Yaşam

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