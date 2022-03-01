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01 Mar 2022 - 21:21

Demet Özdemir’in Elbisesinin Fiyatı Şok Etti! Asgari Ücretliler Kafayı Yiyor; Sadece Ayakkabısı 6 Bin… “Oğuzhan Kaç Kurtul!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir, servet şovuyla sevenlerini şok etti. Sırt dekolteli ve neredeyse frikikli kıyafetine verdiği ücret; dengelerin değişmesine neden oldu! Asgari ücretliler ortaya çıkan fiyatlar karşısında kafayı yerken; sadece bir çift topuklu ayakkabısının 6 bin lira olduğu ortaya çıkınca, “Oğuzhan kaç kurtul” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…