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05 Mar 2022 - 23:43

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz İzleyicisine Bu Müjde İyi Gelecek! Oktay Kaynarca Devreye Girdi; Son Noktayı Koydu! Bu Zamana Kadar Sessiz Kalmıştı… “Sonunda Be”

ATV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’dan büyük müjde geldi! Oktay Kaynarca’nın devreye girdiği gündeme gelirken; bu zamana kadar derin bir sessizlik yaşamasının ardından böyle bir karar vermesi “Sonunda be” yorumlarına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…