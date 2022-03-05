Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz İzleyicisine Bu Müjde İyi Gelecek! Oktay Kaynarca Devreye Girdi; Son Noktayı Koydu! Bu Zamana Kadar Sessiz Kalmıştı… “Sonunda Be”
ATV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’dan büyük müjde geldi! Oktay Kaynarca’nın devreye girdiği gündeme gelirken; bu zamana kadar derin bir sessizlik yaşamasının ardından böyle bir karar vermesi “Sonunda be” yorumlarına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Yunus Emre Yıldırımer, Oktay Kaynarca ve Ozan Akbaba gibi isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ATV ve yapım arasında çıkan sorundan dolayı ekranlardan kaldırılmıştı. Şimdi ise büyük haber verildi ve hayranları havalara uçtu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.