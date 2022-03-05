- 05 Mar 2022 - 23:43

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz İzleyicisine Bu Müjde İyi Gelecek! Oktay Kaynarca Devreye Girdi; Son Noktayı Koydu! Bu Zamana Kadar Sessiz Kalmıştı… “Sonunda Be”

ATV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’dan büyük müjde geldi! Oktay Kaynarca’nın devreye girdiği gündeme gelirken; bu zamana kadar derin bir sessizlik yaşamasının ardından böyle bir karar vermesi “Sonunda be” yorumlarına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Yunus Emre Yıldırımer, Oktay Kaynarca ve Ozan Akbaba gibi isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ATV ve yapım arasında çıkan sorundan dolayı ekranlardan kaldırılmıştı. Şimdi ise büyük haber verildi ve hayranları havalara uçtu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

05 Mar 2022 - 23:43 Ankara- Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Sadakatsiz Dizisinden Derin'nin Üstü Çizildi! Veda Senaryosu Yazıldı; Tebligat Yapıldı! Dizi Final Olmadan Ayrılık Oldu! “Çok Şükür!” mask
Sadakatsiz Dizisinden Derin'nin Üstü Çizildi! Veda Senaryosu Yazıldı; Tebligat Yapıldı! Dizi Final Olmadan Ayrılık Oldu! “Çok Şükür!”
Bugün Pazar Akşam Hangi Diziler Var? 6 Mart 2022 Pazar Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TV8, FOX TV Yayın Akışında Ne Var? mask
Bugün Pazar Akşam Hangi Diziler Var? 6 Mart 2022 Pazar Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TV8, FOX TV Yayın Akışında Ne Var?
Kırmızı Oda Dizisi Bitti, Derdi Bitmedi! Acun Ilıcalı’ya Şok Tazminat Davası! Son Durum Kriz Nedeni Oldu! mask
Kırmızı Oda Dizisi Bitti, Derdi Bitmedi! Acun Ilıcalı’ya Şok Tazminat Davası! Son Durum Kriz Nedeni Oldu!
Aziz Dizisinin Senaryosu Bitti! Finale Gidiyor, Ekranlara Geldiğine Geleceğine Bin Pişman! Yönetmen, Senarist, Yapımcı, Oyuncular Çaresiz! mask
Aziz Dizisinin Senaryosu Bitti! Finale Gidiyor, Ekranlara Geldiğine Geleceğine Bin Pişman! Yönetmen, Senarist, Yapımcı, Oyuncular Çaresiz!
Gönül Dağı Dizisi 54. Bölüm Full İzle! 5 Mart 2022 Gönül Dağı Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Gönül Dağı Dizisi 54. Bölüm Full İzle! 5 Mart 2022 Gönül Dağı Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Kardeşlerim 42. Bölüm Full İzle? 5 Mart 2022 Kardeşlerim Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Kardeşlerim 42. Bölüm Full İzle? 5 Mart 2022 Kardeşlerim Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Survivor 37. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 5 Mart 2022 Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor 37. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 5 Mart 2022 Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Aziz Dizisi 16. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 4 Mart 2022 Aziz Dizisi 16. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Aziz Dizisi 16. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 4 Mart 2022 Aziz Dizisi 16. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Arka Sokaklar 617. Bölüm Full İzle! 4 Mart 2022 Arka Sokaklar Dizisi 617. Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Arka Sokaklar 617. Bölüm Full İzle! 4 Mart 2022 Arka Sokaklar Dizisi 617. Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
Camdaki Kız Dizisinde Feride’den Acı Haber Geldi! Ölümü İfşalandı, Öyle Bir Şekilde Can Verecek Ki… Tüyler Diken Diken Oldu! “Bu Kadarı da Pes” mask
Camdaki Kız Dizisinde Feride’den Acı Haber Geldi! Ölümü İfşalandı, Öyle Bir Şekilde Can Verecek Ki… Tüyler Diken Diken Oldu! “Bu Kadarı da Pes”
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Gönüllüler Takımında Yumruk Yumruğa Kavga! Birbirlerine Girdiler; Acun Medya Zor Ayırdı! Ogeday Girişken Son Noktasında… mask
Survivor Gönüllüler Takımında Yumruk Yumruğa Kavga! Birbirlerine Girdiler; Acun Medya Zor Ayırdı! Ogeday Girişken Son Noktasında…
“Seda Sayan’ın Kızı” Deniyordu Son Hali Artık Dillere Dolandı! Seda Sayan Görse Küçük Dilini Yutar; Ağzı, Yüzü, Beli, Başı… mask
“Seda Sayan’ın Kızı” Deniyordu Son Hali Artık Dillere Dolandı! Seda Sayan Görse Küçük Dilini Yutar; Ağzı, Yüzü, Beli, Başı…
Ajda Pekkan Filtreye Mağduru Oldu! Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki, 20’likler Delirdi! Photoshopun Ayarını Kaçırınca… “Yok Artık” mask
Ajda Pekkan Filtreye Mağduru Oldu! Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki, 20’likler Delirdi! Photoshopun Ayarını Kaçırınca… “Yok Artık”
Kurtlar Vadisi Ünlü Kahinlerle Birleşti! Baba Vanga ve Simpsonslar'ın Tahminlerini Geçti! Alayı Hikaye Oldu; Öyle Bir Şeyi Bilmişler Ki… “Yok Artık” mask
Kurtlar Vadisi Ünlü Kahinlerle Birleşti! Baba Vanga ve Simpsonslar'ın Tahminlerini Geçti! Alayı Hikaye Oldu; Öyle Bir Şeyi Bilmişler Ki… “Yok Artık”
Acun Ilıcalı'dan Survivor İçin Radikal Karar! Sürgün Adası Gitti, Zindan Adası Geldi! Buyurun Cenaze Namazına… “Yok Artık!” mask
Acun Ilıcalı'dan Survivor İçin Radikal Karar! Sürgün Adası Gitti, Zindan Adası Geldi! Buyurun Cenaze Namazına… “Yok Artık!”
Survivor Yasin Bu Kez Acun Ilıcalı’ya Saldırdı! Diskalifiye Kararı Resmen Çıktı; Sözleri Büyük Yıkım Yarattı! Kendi Bacağına Sıktı… mask
Survivor Yasin Bu Kez Acun Ilıcalı’ya Saldırdı! Diskalifiye Kararı Resmen Çıktı; Sözleri Büyük Yıkım Yarattı! Kendi Bacağına Sıktı…
Alişan’ın Boşanmadan U Döndüğü Eşi Buse Varol’un Acısı Dinmek Nedir Bilmiyor! Gözyaşlarına Boğdu; O Paylaşımı Görenler Kafalarını Duvara Vurdu! mask
Alişan’ın Boşanmadan U Döndüğü Eşi Buse Varol’un Acısı Dinmek Nedir Bilmiyor! Gözyaşlarına Boğdu; O Paylaşımı Görenler Kafalarını Duvara Vurdu!
Survivor All Star’da 9 Şiddetinde Deprem Yaratan “Alkol Sorunu!” Anbean Kameralar Kayıt Edilince; Ortalık Karıştı! Meğer Yarışmacılar… mask
Survivor All Star’da 9 Şiddetinde Deprem Yaratan “Alkol Sorunu!” Anbean Kameralar Kayıt Edilince; Ortalık Karıştı! Meğer Yarışmacılar…
Sadakatsiz Dizisinden Derin'nin Üstü Çizildi! Veda Senaryosu Yazıldı; Tebligat Yapıldı! Dizi Final Olmadan Ayrılık Oldu! “Çok Şükür!” mask
Sadakatsiz Dizisinden Derin'nin Üstü Çizildi! Veda Senaryosu Yazıldı; Tebligat Yapıldı! Dizi Final Olmadan Ayrılık Oldu! “Çok Şükür!”
Survivor Nisa – Ogeday Aşkının Bitmesinin Sebebi Ortaya Çıktı! Yan Yana Gelip; Yüz Yüze Bakmıyorlardı! Meğer… mask
Survivor Nisa – Ogeday Aşkının Bitmesinin Sebebi Ortaya Çıktı! Yan Yana Gelip; Yüz Yüze Bakmıyorlardı! Meğer…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Survivor Gönüllüler Takımında Yumruk Yumruğa Kavga! Birbirlerine Girdiler; Acun Medya Zor Ayırdı! Ogeday Girişken Son Noktasında… mask
Survivor Gönüllüler Takımında Yumruk Yumruğa Kavga! Birbirlerine Girdiler; Acun Medya Zor Ayırdı! Ogeday Girişken Son Noktasında…
“Seda Sayan’ın Kızı” Deniyordu Son Hali Artık Dillere Dolandı! Seda Sayan Görse Küçük Dilini Yutar; Ağzı, Yüzü, Beli, Başı… mask
“Seda Sayan’ın Kızı” Deniyordu Son Hali Artık Dillere Dolandı! Seda Sayan Görse Küçük Dilini Yutar; Ağzı, Yüzü, Beli, Başı…
Ajda Pekkan Filtreye Mağduru Oldu! Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki, 20’likler Delirdi! Photoshopun Ayarını Kaçırınca… “Yok Artık” mask
Ajda Pekkan Filtreye Mağduru Oldu! Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki, 20’likler Delirdi! Photoshopun Ayarını Kaçırınca… “Yok Artık”
Kurtlar Vadisi Ünlü Kahinlerle Birleşti! Baba Vanga ve Simpsonslar'ın Tahminlerini Geçti! Alayı Hikaye Oldu; Öyle Bir Şeyi Bilmişler Ki… “Yok Artık” mask
Kurtlar Vadisi Ünlü Kahinlerle Birleşti! Baba Vanga ve Simpsonslar'ın Tahminlerini Geçti! Alayı Hikaye Oldu; Öyle Bir Şeyi Bilmişler Ki… “Yok Artık”
Acun Ilıcalı'dan Survivor İçin Radikal Karar! Sürgün Adası Gitti, Zindan Adası Geldi! Buyurun Cenaze Namazına… “Yok Artık!” mask
Acun Ilıcalı'dan Survivor İçin Radikal Karar! Sürgün Adası Gitti, Zindan Adası Geldi! Buyurun Cenaze Namazına… “Yok Artık!”
Survivor Yasin Bu Kez Acun Ilıcalı’ya Saldırdı! Diskalifiye Kararı Resmen Çıktı; Sözleri Büyük Yıkım Yarattı! Kendi Bacağına Sıktı… mask
Survivor Yasin Bu Kez Acun Ilıcalı’ya Saldırdı! Diskalifiye Kararı Resmen Çıktı; Sözleri Büyük Yıkım Yarattı! Kendi Bacağına Sıktı…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status