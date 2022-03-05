Soğan Turşunun Faydasını Görenler Şaşıp Kalıyor! Mor Soğan Turşu İle Kan Şekeri, Kolesterol, Kalp, Ağız Ve Diş Sağlığını Koruyabilirsiniz…
Şimdilerde popüler turşulardan biri olan mor soğan turşusu, faydalarıyla herkesi bir hayli şaşırttı. Evde kolaylıkla yapılabilen ve çok hızlı olgunlaşması nedeniyle yemeye en hızlı hazır olan turşulardan biri olan mor soğan turşusu, lezzetli tüketimiyle de her sofranın vazgeçilmezi haline gelmeye başladı. Sizde Soğan Turşusu ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte ayrıntılar...
Şimdilerde popüler turşulardan biri olan mor soğan turşusu, faydalarıyla herkesi bir hayli şaşırttı. Evde kolaylıkla yapılabilen ve çok hızlı olgunlaşması nedeniyle yemeye en hızlı hazır olan turşulardan biri olan mor soğan turşusu, lezzetli tüketimiyle de her sofranın vazgeçilmezi haline gelmeye başladı. Öte yandan mor soğan turşusunun faydasını duyanlar, turşu yapmak için kolları hemen sıvadı! Peki, mor soğan turşusu nasıl yapılır? Mor soğan turşusunun faydaları neler? İşte, detaylar…
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05 Mar 2022 - 14:02 - Yeme & İçme
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.