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03 Nis 2022 - 22:02

Avukat Rahmi Özkan Milyoner Oldu! Müge Anlı'dan Öyle Bir Para Geldi ki... Miktarı Şok Etti! Resmen Paraya Para Demeyecek! Haftalık Kazancı Banka Kasasında Yok!

ATV Ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yıllardır Avukat olarak olayların çözülmesinde etkili olan Rahmi Özkan, gündeme bomba gibi düştü. Müge Anlı’dan kazancı ortaya çıkan Rahmi Özkan, resmen para basıyor! Haftalık kazancı; banka kasalarında bile yok! Aylık kazancı akılların yitirilmesine neden olurken; haftalık kazancı ise dudakların uçuklamasına neden oldu. Peki, Avukat Rahmi Özkan ne kadar kazanıyor?