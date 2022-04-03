Avukat Rahmi Özkan Milyoner Oldu! Müge Anlı'dan Öyle Bir Para Geldi ki... Miktarı Şok Etti! Resmen Paraya Para Demeyecek! Haftalık Kazancı Banka Kasasında Yok!
ATV Ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yıllardır Avukat olarak olayların çözülmesinde etkili olan Rahmi Özkan, gündeme bomba gibi düştü. Müge Anlı’dan kazancı ortaya çıkan Rahmi Özkan, resmen para basıyor! Haftalık kazancı; banka kasalarında bile yok! Aylık kazancı akılların yitirilmesine neden olurken; haftalık kazancı ise dudakların uçuklamasına neden oldu. Peki, Avukat Rahmi Özkan ne kadar kazanıyor?
Programda ele aldığı cinayet, kaçırılma, kayıp ve birçok aile sorunuyla gündemin düşmeyen yıldızı Müge Anlı, her bölümde heyecanı artıyor. Sözleriyle ve duruşuyla çok beğenilen Müge Anlı’nın ekip arkadaşlarına her ne kadar kızsa bile çok sevdiği biliniyor. Özellikle Rahmi Özkan ve Şevki Sözen’le çok ayrı bir bağ kurduğu bilinen Müge Anlı’nın Rahmi Özkan’a ödediği para ağızları yarım metre açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.