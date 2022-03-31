- 31 Mar 2022 - 21:20

Çöl Tozları Geliyor, Kapıyı Bacayı Kapatın! Daha Önce Ankara'da Çöl Tozları Etkili Olmuştu! Çöl Tozu Neden Olur, Nerelerde Etkili Olacak?

Önümüzdeki günlerde güney yönünden gelecek olan kuvvetli rüzgarın taşıyabileceği çöl tozu ile ilgili Türkiye’de yaşayan vatandaşları uyaran Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle solunum rahatsızlığı olan vatandaşları önlem almaya davet ediyor. İşte çevreyi saracak olan çöl tozları ile ilgili detaylar...

Önümüzdeki günlerde güney yönünden gelecek olan kuvvetli rüzgarın taşıyabileceği çöl tozu ile ilgili Türkiye’de yaşayan vatandaşları uyaran Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle solunum rahatsızlığı olan vatandaşları önlem almaya davet ediyor. Soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere de neden olabilecek bu çöl tozlarının nerelerde etki göstereceği de Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanmış bulunuyor. Peki, çöl tozu neden olur, nerelerde etkili olacak? Çöl tozu Ankara’da etkili olacak mı, ne zaman olacak? İşte, detaylar…

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31 Mar 2022 - 21:20 - Yaşam

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