- 06 Nis 2022 - 22:08

Üç Kız Kardeş Dizisi Geri Dönüşü Olmayan Yola Girdi! Türkan Artık Hamile! Somer Şimdi Hapı Yuttu; Kaynana Rüçhan Ortalığı Yıkacak! Tüyler Ürperten Gerçek…

Kanal D ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Üç Kız Kardeş’te Türkan’ın hamile olduğu gündeme bomba gibi düştü. Sevilerek takip edilen Üç Kız Kardeş dizisinde yaşanan bu durum sonrasında ağızlar açık kalırken; Somer’in ikinci bir çocuk vakasıyla hapı yutacağı ama Rüçhan Hanım’ın ortalığı yıkacağı konuşulmaya başlandı! İşte milyonların tüylerini ürperten o gerçek!

Başrollerinde İclal Aydın, Reha Özcan, Almila Ada, Özgü Kaya, Berker Güven, Melisa Berberoğlu ve Veda Yurtsever gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Üç Kız Kardeş dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Salı akşamlarının yıldızı konumuna gelen Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan ve Somer’in ilişkileri merak konusu olurken; şok bir gelişme yaşandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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06 Nis 2022 - 22:08 Ankara- Yaşam

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