08 Tem 2022 - 10:47- Belediyeler G: 08 Tem 2022 - 10:48

Başka Demirbaş, LGS Sınavında İlk Bine Giren Öğrenci ve Aileleriyle Bir Araya Geldi...

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Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında ülke genelinde ilk bine giren 10 öğrenci, aileleri ve öğretmenleriyle yemekte bir araya geldi.
Başka Demirbaş, LGS Sınavında İlk Bine Giren Öğrenci ve Aileleriyle Bir Araya Geldi... mask
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LGS sınavında ülke genelinde ilk bine giren 10 öğrenci okul müdürleri, öğretmenleri ve ailelerin de yer aldığı yemekte konuşan Belediye Başkanı Baki Demirbaş, herkesin büyük katkısı ve öğrencilerin azmiyle ilçelerinde önemli başarı yakalandığını söyledi. Öğrencilerin elde ettikleri başarıların tüm ilçe halkını gururlandırdığını vurgulayan Başkan Demirbaş, ‘’Eğitimde markalaşma yolunda hızla ilerleyen ilçemizde öğrencilerimizin başarısı yalnızca kendilerini ve ailelerini değil, başta biz yöneticiler olmak üzere toplumun her kesimini mutlu etti.’’ diye konuştu.

Öğrencilere tavsiyelerde de bulunan Başkan Demirbaş, şunları kaydetti:‘’ Öğrencilerimizin hepsi, büyük bir disiplin içerisinde çalıştılar. Öğretmenlerinin, okullarının ve en önemlisi de ailelerinin vermiş oldukları büyük destekler çok önemli. Bunun için ben, velilerimizi de tebrik ediyorum. Çocuklarımızın bu başarıları elde etmesinde en büyük pay kendilerinindir. Yine okul müdürlerimiz ve her zaman bizlerde büyük emekleri olan öğretmenlerimize de buradan teşekkür ediyorum.

Allah razı olsun onlardan. Tüm kardeşimizin, yavrularımızın Allah yolunu açık etsin inşallah. İnşallah okul seçiminde ve meslek seçiminde de isabetli kararlar verirsiniz. Attığınız her adımda hem ilçemizi hem de ülkemizi temsil edeceksiniz ve inşallah ülkemize en iyi şekilde hizmet edeceksiniz.’’ Daha sonra konuşmasında Başkan Demirbaş, öğrencilerin tek tek isimlerini okuyarak teşekkür etti. Konuşmaların ardından öğrencilerle ve aileleriyle hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Demirbaş, gelecek planlarını, hayallerini ve düşüncelerini dinlediği gençlere hediyeler verdi.

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08 Tem 2022 - 10:47 - Belediyeler

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