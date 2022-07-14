14 Tem 2022 - 22:12- Gündem

Köy Okulları "Yaşam Merkezi' Olacak!

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Kullanılmayan köy okulu binaları, köy yaşam merkezleri projesiyle ihtiyaçlar doğrultusunda anaokulu, ilkokul, kurs merkezi, kütüphane; matematik, doğa, bilim, ve tasarım gibi farklı alanda hizmet veren atölyelerle gençlik kampları gibi eğitsel ve sosyal etkinliklerin yapılacağı alanlara dönüştürülüyor. Köy yaşam merkezleri, öğrencilerin ve köy halkının hizmetine sunuluyor.
Köy Okulları "Yaşam Merkezi' Olacak! mask
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Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliği ile gerçekleştirilen projeyle, ulaşılabilir yaşam alanları oluşturulacak. Proje kapsamında ilk uygulama Samsun'da yapıldı. "Alanlı Recep Asal Matematik ve Tabiat Okulu" adıyla yeniden eğitim öğretime kazandırılan köy yaşam merkezi ile sürecin başladığını belirten Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye'nin dört bir yanında köylerin kalbi olacak yaşam merkezleri inşa edildiğini duyurdu.

"Buradaki amacımız köylerimizde kullanılmayan okulları bir şekilde eğitim kurumu veya farklı ihtiyaçlara karşılık aktif olarak kullanabilmek." diyen Özer, öncelikle köy ilkokullarının öğrenci sayısına bakılmaksızın açılabilmesi için yönetmelik değişikliği yapıldığının altını çizdi. Köylerde anaokulu açılması için gereken 10 öğrenci olması kriterinin de 5'e düşürüldüğünü hatırlatan Bakan Mahmut Özer, bu değişiklikle köylerdeki 12 bin çocuğun anaokullarıyla buluştuğunu belirtti.

Özer kullanılmayan köy okulu binalarının köy yaşam merkezlerine dönüşümüne ilişkin şu bilgileri paylaştı: "Eğer anaokulu veya ilkokul olarak kullanılamıyorsa halk eğitimi merkezi olarak kullanılarak özellikle tarım ve hayvancılıkla ilgili köylülerimizin ihtiyaç duyduğu her türlü eğitimi, Tarım ve Orman Bakanlığımızla iş birliği içinde koordineli bir şekilde yürüterek köylümüzün bulunduğu mekâna eriştirmeye çalışıyoruz.

Aynı zamanda eğer halk eğitimi merkezine ihtiyaç yoksa köyün durumuna ve fiziki koşullarına göre orayı bir gençlik kampına dönüştürmeye, çocuklarımızın gençlik kampında vakit geçirecekleri, köy ortamını teneffüs edecekleri bir mekâna dönüştürmeyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor."

Projenin tüm il, ilçe ve köylerde büyük bir teveccühle karşılandığını anlatan Özer, "İllerimiz artık kendi köylerindeki okulların tekrar hayata kazandırılmasıyla ilgili aktif olarak bu sürece katılmaya başladılar. İnşallah, 2022-2023 eğitim öğretim yılı başlayana kadar da biz bakanlık olarak tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte sahada köy okullarının açılması ve aktif olarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulmasıyla ilgili süreci yakinen takip edeceğiz." diye konuştu.

# Köy Okulları "Yaşam Merkezi' Olacak!, Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı köy yaşam merkezleri projesi, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer

14 Tem 2022 - 22:12 - Gündem

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