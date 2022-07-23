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Bakan Akar’dan Rus Mevkidaşına “Acil Ateşkes” Çağrısı!

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Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüştü.
Bakan Akar’dan Rus Mevkidaşına “Acil Ateşkes” Çağrısı! mask
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İSTANBUL (İGFA) - Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye’nin gayretleriyle ortaya çıkan tahıl sevkiyatına yönelik mutabakatın imza töreni için İstanbul’a gelen Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Kalender Kasrı’nda bir araya geldi.

İkili ve bölgesel savunma, güvenlik konularının ele alındığı toplantıda, Bakan Akar tarafından;

- Ukrayna’da acil ateşkese olan ihtiyaç bir kez daha vurgulandı,

- Tahıl ve gıda malzemelerinin denizden emniyetle sevkine yönelik çalışmalara katkılarından dolayı Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu’ya teşekkür edildi.
# Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bakan Akar’dan Rus Mevkidaşına “Acil Ateşkes” Çağrısı!

23 Tem 2022 - 11:45 - Gündem

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