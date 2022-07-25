Çankaya Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi Yeteneklerini Arıyor! Tiyatro, Dans, Orkestra...

Çankaya Belediyesinin engelli bireylerin eğitim alabilmeleri için Belediye Başkanı Alper Taşdelen tarafından 25 Ekim 2021 yılında hizmete açtığı Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi, tiyatro, dans topluluğu ve orkestrada görev alacak yeteneklerini arıyor. Tüm engel ve yaş gruplarından katılımcıların başvurusuna açık olacak seçmeler, 2 -25 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Seçilen bireylerden sınırlı kontenjanla oluşturulacak topluluklar, etkinliklerde ve yarışmalarda da sahne alabilecek. Topluluklara seçilemeyen katılımcılar ise dans, müzik ve tiyatro hobi kurslarından ücretsiz olarak faydalanabilecek.
Başvurular, Engelli Sağlık Kurulu Raporu ve Çankaya’da ikamet eden tüm engel ve yaş grubundan vatandaşlara açık olacak. Başvurmak isteyenlerin 0 312 481 00 85 numaralı telefonu arayarak kayıt yaptırmaları yeterli olacak.
Topluluklara seçilme takvimi ise şöyle:
02.08.2022 Orkestra Seçmeleri
03.08.2022 Tiyatro Topluluğu Seçmeleri
04.08.2022 Dans Topluluğu Seçmeleri
09.08.2022 Orkestra Seçmeleri
10.08.2022 Tiyatro Topluluğu Seçmeleri
11.08.2022 Dans Topluluğu Seçmeleri
16.08.2022 Orkestra Seçmeleri
17.08.2022 Tiyatro Topluluğu Seçmeleri
18.08.2022 Dans Topluluğu Seçmeleri
23.08.2022 Orkestra Seçmeleri
24.08.2022 Tiyatro Topluluğu Seçmeleri
25.08.2022 Dans Topluluğu Seçmeleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.