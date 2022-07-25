25 Tem 2022 - 16:34- Belediyeler

Çankaya Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi Yeteneklerini Arıyor! Tiyatro, Dans, Orkestra...

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Çankaya Belediyesi Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi bünyesinde kurulacak, tiyatro, dans topluluğu ve orkestrada görev almak üzere özel gereksinimli bireyler için başvurular 2 Ağustos’ta başlıyor.   
Çankaya Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi Yeteneklerini Arıyor! Tiyatro, Dans, Orkestra... mask
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Çankaya Belediyesinin engelli bireylerin eğitim alabilmeleri için Belediye Başkanı Alper Taşdelen tarafından 25 Ekim 2021 yılında hizmete açtığı Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi, tiyatro, dans topluluğu ve orkestrada görev alacak yeteneklerini arıyor. Tüm engel ve yaş gruplarından katılımcıların başvurusuna açık olacak seçmeler, 2 -25 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Seçilen bireylerden sınırlı kontenjanla oluşturulacak topluluklar, etkinliklerde ve yarışmalarda da sahne alabilecek. Topluluklara seçilemeyen katılımcılar ise dans, müzik ve tiyatro hobi kurslarından ücretsiz olarak faydalanabilecek.   

Başvurular, Engelli Sağlık Kurulu Raporu ve Çankaya’da ikamet eden tüm engel ve yaş grubundan vatandaşlara açık olacak. Başvurmak isteyenlerin 0 312 481 00 85 numaralı telefonu arayarak kayıt yaptırmaları yeterli olacak.   

Topluluklara seçilme takvimi ise şöyle:  

02.08.2022 Orkestra Seçmeleri 

03.08.2022 Tiyatro Topluluğu Seçmeleri  

04.08.2022 Dans Topluluğu Seçmeleri 

09.08.2022 Orkestra Seçmeleri 

10.08.2022 Tiyatro Topluluğu Seçmeleri  

11.08.2022 Dans Topluluğu Seçmeleri 

16.08.2022 Orkestra Seçmeleri 

17.08.2022 Tiyatro Topluluğu Seçmeleri  

18.08.2022 Dans Topluluğu Seçmeleri 

23.08.2022 Orkestra Seçmeleri 

24.08.2022 Tiyatro Topluluğu Seçmeleri  

25.08.2022 Dans Topluluğu Seçmeleri 

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25 Tem 2022 - 16:34 - Belediyeler

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