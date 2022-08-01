01 Ağu 2022 - 11:51- Teknoloji G: 01 Ağu 2022 - 11:52

Karaciğer Yağlanması Neden Olur? Yağlanma Olan Kişiler Ne Tüketmeli? Nelerden Uzak Durmalı?

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Toplumdaki kötü beslenme alışkanlıkları ve sedanter bir yaşamın benimsenmesi obezite başta olmak üzere birçok hastalığa neden olmaktadır. Bu hastalıklardan birisi de karaciğer yağlanmasıdır. Diyetisyen Elif Bilgin Baş konu hakkında bilgiler verdi.
Karaciğer Yağlanması Neden Olur? Yağlanma Olan Kişiler Ne Tüketmeli? Nelerden Uzak Durmalı? mask
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Karaciğer yağlanması toplumumuzda sıklıkla rastlanan bir hastalıktır. Yağlanmasının sebepleri kişiden kişiye göre değişiklik göstermekle birlikte genellikle fazla kilo, fazla alkol tüketimi ve sigara tüketimi gibi etkenlerle ortaya çıkmaktadır. Karaciğer yağlanması iştahta azalma, halsizlik-yorgunluk, gözlerde ve ciltte sarılık, ciltte yaygın sivilce veya döküntü gibi belirtilerle ortaya çıkabilmektedir.

Karaciğer yağlanması temelde alkolik ve non-alkolik olarak sınıflandırılmaktadır. Non-alkolik yağlanma alkol dışı nedenlere bağlı olarak gelişmektedir. Obezite, yüksek kan şekeri, yüksek kan kolestrolü, karaciğer enfeksiyonları ve bazı ilaçların yan etkileri karaciğer yağlanmasına sebebiyet vermektedir.  

Peki karaciğer yağlanması geliştiyse nelere dikkat etmeliyiz? Karaciğer yağlanması olan kişi fazla kilolu ise mutlaka ideal kilosuna inmelidir. Fazla alkol tüketimi mevcut ise alkol tüketimi kesinlikle sınırlandırılmalıdır. Kişi sedanter bir yaşama sahip ise mutlaka fiziksel aktivite düzeyi arttırılmalıdır.  

Karaciğer yağlanması olan kişilerin bu besinleri tüketmesi faydalı olacaktır. 

Kahve; yapılan çalışmalarda kafeinin karaciğer yağlanması üzerinde olumlu etkileri olduğu gözlemlenmiştir. Balık; omega-3 ve omega-3 içeriklerinden zengin olması sebebiyle karaciğerdeki iltihabi reaksiyonu azaltmaktadır. Yulaf; posa yönünden zengin olması sebebiyle kilo verme sürecine destek olurken tokluk süresinin de uzamasını sağlamaktadır. Yeşil çay; vücuttaki toksin maddelerin uzaklaştırılmasına yardımcı olmaktadır. Mor ve Kırmızı Meyveler; antioksidan içerikleri sayesinde karaciğerdeki iltihabi reaksiyonu sınırlandırmaktadır. 

Karaciğer yağlanması olan kişilerin bu besinleri tüketmesi önerilmemektedir.  Alkol  Basit şekerler Kızartmalar Tuz Beyaz ekmek Hamurişleri Şarküteri ürünleri 

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01 Ağu 2022 - 11:51 - Teknoloji

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