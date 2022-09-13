13 Eyl 2022 - 21:26- Spor

TOFAŞ kombineleri satışa sunuldu! TOFAŞ Basketbol Takımı’nın 2022-2023 sezonu kombine kart fiyatları ne Kadar?

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Yeni sezonda yenilenen kadrosuyla parkede yerini alacak olan TOFAŞ Basketbol Takımı’nın 2022-2023 sezonu kombineleri genel satışa sunuldu.
TOFAŞ kombineleri satışa sunuldu! TOFAŞ Basketbol Takımı’nın 2022-2023 sezonu kombine kart fiyatları ne Kadar? mask
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BURSA (İGFA) - Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ’ta 2022-2023 sezonu kombine satışa çıktı.

Yeni sezonda yenilenen kadrosuyla parkede yerini alacak olan Mavi Yeşillilerin Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynayacağı tüm iç saha maçlarını kapsayacak kombineleri, yenileme döneminin ardından
biletix.com
’dan online olarak genel satışa sunuldu. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu bilet gişesi, 15 Eylül Perşembe ve 16 Eylül Cuma günü 12.00 – 21.00 saatleri arasında (Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası süresince) kombine genel satış işlemleri için açık olacak.

2022-2023 SEZONU KOMBİNE KART FİYATLARIMIZ ŞU ŞEKİLDE;

POTA ARKASI : 600,00 ₺

KÖŞE TRİBÜN : 750,00 ₺

NORMAL TRİBÜN : 900,00 ₺

ÇEKME TRİBÜN : 1.500,00 ₺

VIP 2 : 1.750,00 ₺

VIP 1 : 2.250,00 ₺
# Tofaş Basketbol Takımı

13 Eyl 2022 - 21:26 - Spor

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TOFAŞ kombineleri satışa sunuldu! TOFAŞ Basketbol Takımı’nın 2022-2023 sezonu kombine kart fiyatları ne Kadar? mask
TOFAŞ kombineleri satışa sunuldu! TOFAŞ Basketbol Takımı’nın 2022-2023 sezonu kombine kart fiyatları ne Kadar?
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