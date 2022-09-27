27 Eyl 2022 - 16:38- Belediyeler

Türkiye’nin En Büyük Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevi İçin Başvuru Süreci Devam Ediyor...

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın hayata geçirdiği ve Türkiye’nin en büyük Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevi için ön başvuru süreci devam ediyor. 
Türkiye’nin En Büyük Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevi İçin Başvuru Süreci Devam Ediyor... mask
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Görme, işitme ve ortopedik yönden gereksinimli çocuklarla normal gelişim gösteren 3-6 yaş arası çocukların yararlanacağı yeşil bina özelliğine sahip bakımevine kayıtlar,  ‘https://engelsizbakimevi.ankara.bel.tr ’ adresi üzerinden yapılıyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tüm Türkiye’ye örnek olan projeleri bir bir hayata geçirmeye devam ediyor. ‘Engelsiz bir Başkent’ anlayışı ile çalışan Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en büyük Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevi’ni Başkentlilerin hizmetine açtı.

Görme, işitme ve ortopedik yönden gereksinimli çocuklarla normal gelişim gösteren çocukların yararlanabileceği ve Çayyolu Mahallesi’ndeki bakımevinde ön başvuru süreci devam ediyor. 

ÜCRETSİZ SERVİS HİZMETİ

Yeşil bina özelliğine sahip örnek proje için ön başvurular https://engelsizbakimevi.ankara.bel.tr adresi üzerinden yapılabiliyor. Bakımevine 36 -72 ay yaş aralığında olan tüm özel çocuklar (ortopedik, görme ve işitme engelli) çözger raporu ile başvuruda bulunabiliyor.

Ön başvuruların incelenmesinin ardından ise kesin kayıtlar başlayacak. Kayıt döneminin ardından bakımevinden yararlanacak çocuklara ücretsiz servis hizmeti verilecek. Merkezi bir yerden kaldırılacak servis hizmeti, çocukların ikametgâhlarına göre ayarlanacak. 

ÖRNEK BİR PROJE

Başkentte yaşayan engelli çocukların sosyal hayata kazandırılması, toplumda farkındalık oluşturulması ve yaşıtları gibi eşit şartlarda oyun oynayabilmesi amacıyla 5 bin 606 metrekarelik alana inşa edilen ‘Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevi’, ihtiyacı olan elektriğin yüzde 20’sini güneş panelleri sayesinde kendisi üretirken, yeşil bina özelliği ile Türkiye ve Avrupa çapında örnek bir proje olma özelliği taşıyor.

Akıllı binada; toplantı ve gösterilere ev sahipliği yapacak yaklaşık 200 kişilik amfi tiyatro, 65 metrekarelik 9 sınıf, 2 adet çok amaçlı salon, oyun alanları, bitki ekim alanından oluşan yeşil teras, bisiklet parkları yer alıyor. Okulda 36-72 ay arasındaki işitme, görme ve fiziksel engeli olan çocuklara erken çocukluk eğitimi verilirken, bu eğitimin yanında da aynı yaştaki çocuklarla tersine kaynaştırma eğitimi uygulanıyor.

# Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevi, ankara
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27 Eyl 2022 - 16:38 - Belediyeler

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