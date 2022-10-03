Türkiye'den Libya'ya Üst Düzey Ziyaret!

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın'ın Libya’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirileceği bildirildi.

Ziyarette, Libya’daki siyasi geçiş süreci ve bu kapsamda seçimler konusunun ele alınması, askeri eğitim iş birliği dahil ikili ilişkilerin gözden geçirilmesi ve bölgesel meselelerde görüş alışverişinde bulunulacağı kaydedildi.