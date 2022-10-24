Darmaduman Dizisinin Yayın Günü Belli Oldu? Darmaduman Dizisi Hangi Kanalda, Han Gün Yayınlanıyor? İşte Darmaduman Dizisinin Konusu ve Oyuncuları….

Ay Yapım imzalı, ‘Beverly Hills, 90210’nun yerli uyarlaması ‘Darmaduman’ 27 Ekim akşamı FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Senaryosunu Damla Serim’in kaleme aldığı ve Deniz Yorulmazer’in yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin kadrosunda Mert Yazıcıoğlu, Hafsanur Sancaktutan, Aytaç Şaşmaz, Aslıhan Malbora, Necip Memili, Nur Fettahoğlu, Ali Önsöz, Meral Çetinkaya ve Metin Coşkun gibi birçok usta ve genç isim bir arada yer alıyor.

Yayınlanan özel tanıtım ile dizinin rengarenk dünyası izleyici ile buluştu. Üniversitenin amfisinde başlayan tanıtım, başrol oyuncularının dansları ve eğlenceli anlarıyla devam ederken dizinin hikayesi ve görsel dünyasına dair de merak uyandırıyor.

Gençlerin kendilerini, hayatı, arkadaşlığı ve aşkı keşfettikleri yolculuklarında yetişkinlerin de gençlikleriyle hesaplaşmalarını ve kendilerini yeniden bulma hikayelerinin anlatıldığı ‘Darmaduman’ ilk bölümüyle ekranlara geliyor.

Ay Yapım imzalı “Darmaduman”, 27 Ekim Perşembe saat 20.00’de FOX’ta.