01 Kas 2022 - 11:26- Gündem G: 01 Kas 2022 - 11:27

Bakan Akar: Tahıl Girişiminin Sürdürülmesi Önemli...

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Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüştü.
Bakan Akar: Tahıl Girişiminin Sürdürülmesi Önemli... mask
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Tahıl sevkiyatına ilişkin son durumun ele alındığı görüşmede Bakan Akar, Bugüne kadar yaklaşık 10 milyon ton tahılı ihtiyacı olanlara emniyetle sevk ederek küresel gıda krizinin çözümüne büyük katkı sağlayan ve tüm sorunların iş birliği ve diyalogla çözülebileceğini gösteren tahıl girişiminin sürdürülmesinin büyük önem taşıdığını kaydetti.

Bakan Akar, görüşmede, Karadeniz koridorunun tahıl nakli için kara yolundan çok daha hızlı ve elverişli olduğu, tamamen insani bir faaliyet olan tahıl sevkiyatı girişiminin çatışma koşullarından ayrı tutulması gerektiği ve başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere ülkemizin bölgede barışın temini ve insani yardım konusunda her seviyede bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceklerini de belirtti.
# Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bakan Akar: Tahıl Girişiminin Sürdürülmesi Önemli..., Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov
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01 Kas 2022 - 11:26 - Gündem

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