05 Kas 2022 - 12:25- Gündem G: 05 Kas 2022 - 12:26

Jens Stoltenberg Şehitler Abidesi'nde...

ABONE OL Google News Sayfamız

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ziyareti kapsamında Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti.
Jens Stoltenberg Şehitler Abidesi'nde... mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte Şehitler Abidesine gelen NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i Vali İlhami Aktaş, Belediye Başkan Vekili Süleyman Canpolat, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir karşıladı.

Ziyaret kapsamında ilk olarak sembolik şehit mezarlarına karanfil bırakan heyet, Şehitler Abidesini gezdi. Şehitler Abidesi'ndeki programın ardından heyet, Tarihi Yarımada'da bulunan şehitlikleri ziyaret etti.
# Jens Stoltenberg Şehitler Abidesi'nde..., Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Araç Alacakların Dikkatine! Eğer Bu Fırsatı Kaçırırsanız Bir Daha 100 Yıl Beklersiniz! 140 Bin Liranın Altında! Citroen, Renault, Toyota… mask
Araç Alacakların Dikkatine! Eğer Bu Fırsatı Kaçırırsanız Bir Daha 100 Yıl Beklersiniz! 140 Bin Liranın Altında! Citroen, Renault, Toyota…
Aracı Olan Kafasını Camına Vuracak! LPG, Motorin ve Benzinin Litresi Öyle Bir Yükseldi Ki… “Yok Artık!” 22 Lirayı Geçecek… mask
Aracı Olan Kafasını Camına Vuracak! LPG, Motorin ve Benzinin Litresi Öyle Bir Yükseldi Ki… “Yok Artık!” 22 Lirayı Geçecek…
Anne – Babalar Başvuracak; Çocuklara Verilecek! 1, 2 Çocuğu Olana 350 Lira, 3 Çocuğu Olana 450 Lira! Başvuru Falan Yok, Anında Teslim Ediliyor! mask
Anne – Babalar Başvuracak; Çocuklara Verilecek! 1, 2 Çocuğu Olana 350 Lira, 3 Çocuğu Olana 450 Lira! Başvuru Falan Yok, Anında Teslim Ediliyor!
Memura ve Emekliye Halay Çektirecek Yeni Maaş Sistemi! Sayılı Günler Sonra Yapılacak Zamma Tam Tamına 4 Formül Geliyor! “Yok Artık!” mask
Memura ve Emekliye Halay Çektirecek Yeni Maaş Sistemi! Sayılı Günler Sonra Yapılacak Zamma Tam Tamına 4 Formül Geliyor! “Yok Artık!”
Ankara Elektrik Kesintisi! 3 Kasım 2022 Perşembe Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak Ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 3 Kasım 2022 Perşembe Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak Ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?
2023 Emekli ve Memur Maaş Zam Oranları Belli Oldu! Memur ve Emekli 4 Aylık Enflasyon Farkı Ağızları Açık Bıraktı! İşte En Düşük Memur Emeklisi Maaşı… mask
2023 Emekli ve Memur Maaş Zam Oranları Belli Oldu! Memur ve Emekli 4 Aylık Enflasyon Farkı Ağızları Açık Bıraktı! İşte En Düşük Memur Emeklisi Maaşı…
Radar Cezası 2023 Ne Kadar? 51/2 En Yüksek, En Düşük Radar Cezası Kaç Lira? Radar Cezası Nasıl Ödenir, Erken Ödeme İndirimi Ne Kadar? mask
Radar Cezası 2023 Ne Kadar? 51/2 En Yüksek, En Düşük Radar Cezası Kaç Lira? Radar Cezası Nasıl Ödenir, Erken Ödeme İndirimi Ne Kadar?
Emeklilere Yapı Kredi Bankası'ndan Müjdeli Haber! Rekor Promosyon... Tam Tamına 10 Bin TL! En Yüksek Emekli Promosyonunu Vermeyi Kafaya Koydu! mask
Emeklilere Yapı Kredi Bankası'ndan Müjdeli Haber! Rekor Promosyon... Tam Tamına 10 Bin TL! En Yüksek Emekli Promosyonunu Vermeyi Kafaya Koydu!
TOKİ arsa başvuruları uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? Tarihler Değişti… Sakın Bunu Kaçırmayın! TOKİ Başvuru Son Günü Ne Zaman? mask
TOKİ arsa başvuruları uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? Tarihler Değişti… Sakın Bunu Kaçırmayın! TOKİ Başvuru Son Günü Ne Zaman?
Ekim Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı: Yüzde 85,51... mask
Ekim Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı: Yüzde 85,51...

05 Kas 2022 - 12:25 - Gündem

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL