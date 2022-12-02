Bakanlıktan Veri Ağına Katılan Tarımsal İşletmelere Destek!

Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) Sistemi'ne dahil olan tarımsal işletmelere bu yıl için 600 lira katılım desteği sağlanacak. 81 ilde gönüllülük esasına dayalı olarak ağa katılan işletmelere 2022 yılı için yapılacak katılım desteği ödemesine ilişkin usul ve esaslar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ödemeler, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) ve/veya Bakanlık tarafından oluşturulan herhangi bir idari kayıt sistemine kayıtlı olup, ÇMVA Sistemi'ne dahil olan, bir muhasebe yılı süresince tarımsal faaliyetlerine ilişkin muhasebe verilerini veri toplayıcılarla paylaşan ve bu ekonomik ve fiziki verileri ÇMVA Sistemi'ne kaydedilen tarımsal işletmelere yapılacak.

Söz konusu işletmelere, işletme başına ve bir defada olmak üzere bu yıl için 600 lira katılım desteği ödenmesi kararlaştırıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yayımlanan "Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine Dâhil Olan Tarımsal İşletmelere Katılım Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ"in detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.