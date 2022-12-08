08 Ara 2022 - 11:32- Yaşam G: 08 Ara 2022 - 11:33

Ankara Haber; Ayaş'ta Seymen ve Bacıerenler Yetişiyor...

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Ankara Kulübü Derneği Ayaş Şube faaliyetleri kapsamında Ayaş'ta Seymen ve Bacıerenler yetişiyor. Şube Başkanı Selami Başer, Ayaş'ta Seymen ve Bacıeren çalışmalarına katılan her yaştan katılımcıya mutlaka okumaları tavsiyesi ile Ankara Kulübü Yayını "Atatürk ve Seymen Alayı" kitabını hediye etti.
Ankara Haber; Ayaş'ta Seymen ve Bacıerenler Yetişiyor... mask
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Ankara Kulübü Derneği Ayaş Şube haftalık Seymen çalışması (eğitim), Şube Başkanı Selami Başer ile Genel Merkez Seymenlerden Sorumlu YKÜ Gürcan Maden yönetiminde Ayaş Belediyesi Çok Amaçlı Salonu’nda gerçekleştirildi. Bacıeren çalışması da Ankara Kulübü Derneği Ayaş Şube merkezinde yapıldı.

Seymenlik geleneğini ve Bacıerenliği yaşatmak için Ayaş'ta çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Ankara Kulübü Derneği Ayaş Şube Başkanı Selami Başer, "Atatürk’ün direktifiyle kurulmuş olan Ankara Kulübü’nün Ayaş Şubesi olarak kültürel değerlerimize sahip çıkmak ve yaşatmak, tarihsel mirası gelecek kuşaklara aktarmak için çalışmalar içerisinde bulunuyor, milli ve özel günlerde Seymenler ve Bacıerenlerimizle birlikte Ayaş’ımızı, Ankara’mızı temsilen gösterilerimizi sunuyoruz.

Bunun için her yaştan katılımcılarımız ile birlikte geleneksel Ankara ezgileri eşliğinde, Ankara yöresine ait Seymen ve Bacıeren oyunlarını içeren eğitim çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışmalarımızda aynı zamanda; 27 Aralık 1919’da Dikmen sırtlarında Seymenlerin ve Bacıların da aralarında bulunduğu binlerce kişi tarafından karşılanan ve Ulusal Kurtuluş Mücadelemize önderlik yapmış, daha sonra da modern Türkiye Cumhuriyeti Devletini kurmuş Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve gerçekleştirdiği reformlar üzerine ve Başkent Ankara ve Ayaş özelinde kültür ve tarih sohbetleri yapıyoruz.

Amacımız; çocuklarımız, gençlerimiz kendi öz değerlerini bilsin, ülkesine, milletine faydalı insanlar olsunlar, kazandıkları bilgi, beceri ve kültürel değerleri kendilerinden sonra geleceklere örnek oluştursun.” ifadelerini kullandı.

ATATÜRK VE SEYMEN ALAYI KİTABI

Ankara Kulübü Derneği Ayaş Şube Konağı’nın eksikliklerinin en kısa sürede tamamlanarak Ayaş’ın kültürüne kazandırılacağını, ileriki günlerde Seymen ve Bacıeren çalışmalarının da buradan devam edeceğini sözlerine ekleyen Şube Başkanı Başer, çalışmanın tamamlanmasının ardından her yaştan Seymen ve Bacıeren katılımcılara Ankara Kulübü Yayını "Atatürk ve Seymen Alayı" kitabını mutlaka okumaları tavsiyesi ile hediye etti. 

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08 Ara 2022 - 11:32 - Yaşam

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